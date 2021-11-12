توجيه تهمة

2021/11/12 | 23:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام رسمية تركية أن محكمة في إسطنبول وجهت، الجمعة، إلى زوجين إسرائيليين تهمة "التجسس" بعد أن التقطا صورة لمنزل الرئيس التركي في المدينة.

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