مؤسسة الشهداء تعلن منح منحة لشرائحها (وثيقة)

2021/11/12 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مؤسسة السهداء، اليوم الجمعة، شمول جميع الشرائح المنضوية تحت خيمتها بمنحة البديل النقدي.

وجاء في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) :

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