جامعة ميسان تبحث سبل التعاون مع جامعة كنتاكي الامريكية

2021/11/12 | 23:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / عقدت جامعة ميسان اجتماعاً مع قيادات جامعة كنتاكي لبحث سبل التعاون فيما بينهما".وقدم رئيس جامعة ميسان للشؤون العلمية "عادل مانع داخل" شرحاً مختصراً عن تاريخ جامعة ميسان منذ التأسيس والكليات والاقسام العلمية فيها وعدد الطلبة في الدراسات الاولية والعليا فضلا عن رؤية الجامعة نحو تحقيق اهدافها في تطوير البنى العلمية والبحثية لكوادرها بالاستفادة من البرامج الدولية المتاحة".من جانبه اعرب نائب رئيس جامعة كنتاكي "روبرت ديبولا" عن سعادته لرؤية التطور الذي تشهده الجامعات العراقية كون جامعة كنتاكي كانت ضمن تحالف الجامعات العالمية التي شاركت في اعداد برامج تطوير القدرات في التعليم العالي في العراق بعد عام 2003 ،واعطى نبذة عن برامج الجامعة ورغبتها في تطوير العلاقات مع جامعة ميسان"./انتهى س

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