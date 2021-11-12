محمد العريان: رؤية الفيدرالي الأمريكي بشأن التضخم هي من بين الأسوأ في التاريخ

2021/11/12 | 23:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الخبير الاقتصادي محمد العريان، اليوم الجمعة، إن رؤية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن تسارع التضخم تُعد من بين أسوأ التوقعات في التاريخ بشأن التضخم.وأضاف المستشار الاقتصادي لشركة "أليانز" العالمية للتأمين، في مقابلة مع شبكة "بلومبرج"، …

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