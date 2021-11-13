شاهد بالفيديو.. محامية عراقية: نحتاج لتطبيق قانون المحاماة وهناك الكثير من القرارات تصدر ضد المحامي وليس لمصلحته

2021/11/13 | 00:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XPkyn4YyHGY

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