عشر دول أوربية في وضع وبائي مقلق جداً

2021/11/13 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستوكهولم‭- ‬برلين‭ -‬الزمان‭ ‬ افادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الاوروبية‭ ‬المكلفة‭ ‬الأمراض‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الوبائي‭ ‬لكوفيد‭-‬19‭ ‬يواصل‭ ‬تدهوره‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬وبات‭ ‬يعتبر‭ ‬‮«‬مقلقا‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬دول‭ ‬و»مقلقا‮»‬‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬أخرى‭.‬ واورد‭ ‬التقييم‭ ‬الأخير‭ ‬للاخطار‭ ‬للمركز‭ ‬الأوروبي‭ ‬لمراقبة‭ ‬الأمراض‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الوبائي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬يطبعه‭ ‬حاليا‭ ‬ارتفاع‭ ‬سريع‭ ‬وكبير‭ ‬في‭ ‬الاصابات‭ ‬ونسبة‭ ‬وفيات‭ ‬ضعيفة‭ […]

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