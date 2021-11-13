تقرير رسمي:العالم سيحتاج الى تريليونات الدولارات وليس مليارات لمواجهة تهديدات المناخ

2021/11/13 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غلاسكو‭- ‬لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ لن‭ ‬تكفي‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬26‮»‬‭ ‬لمساعدة‭ ‬الدول‭ ‬الضعيفة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬ازدياد‭ ‬الجفاف‭ ‬والفياضانات‭ ‬وموجات‭ ‬الحرّ‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتغير‭ ‬المناخي،‭ ‬بل‭ ‬سيلزم‭ ‬تريليونات‭ ‬الدولارات‭ ‬لتمويل‭ ‬ذلك،‭ ‬بحسب‭ ‬مسودة‭ ‬تقرير‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ويُعدّ‭ ‬فشل‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬في‭ ‬الوفاء‭ ‬بوعدها‭ ‬بزيادة‭ ‬مساعداتها‭ ‬المناخية‭ ‬للدول‭ ‬الفقيرة‭ […]

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