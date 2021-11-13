قطر ستتولى المصالح الأمريكية في أفغانستان

2021/11/13 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬قطر‭ ‬ستتولى‭ ‬إدارة‭ ‬مصالح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬بعدما‭ ‬أغلقت‭ ‬واشنطن‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬استيلاء‭ ‬طالبان‭ ‬على‭ ‬السلطة‭. ‬وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬لدى‭ ‬استقباله‭ ‬نظيره‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬إنه‭ ‬سيوقع‭ ‬اتفاقا‭ ‬‮«‬يرسّخ‭ ‬دور‭ ‬قطر‭ ‬كقوة‭ ‬حماية‭ (‬لمصالح‭) ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬ستؤسس‭ ‬الدولة‭ […]

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