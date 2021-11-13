الملك عبدالله الثاني يمنح ولي العهد رتبة نقيب.. وفيديو استقبال الملكة رانيا يثير تفاعلا

2021/11/13 | 00:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأمير الحسين ولي العهد، رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية.

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