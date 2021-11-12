برشلونة يستعيد لاعبه الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم

2021/11/13 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل نادي برشلونة الإسباني، الجمعة، إلى اتفاق لضم لاعبه السابق البرازيلي داني ألفيش الذي انفصل عن نادي ساو بالو البرازيلي بسبب خلاف مالي.

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