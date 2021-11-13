منتخب البرازيل يحقق انجازا تاريخيا بعد تاهله لكاس العالم للمرة الـ22 ..

2021/11/13 | 00:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حقق المنتخب البرازيلي إنجازا تاريخيا بعد تأهله رسميا إلى نهائيات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، عقب الانتصار على ضيفه منتخب كولومبيا، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "آرينا كورنثيانز"، بمدينة ساو باولو، في إطار مواجهات الجولة الثالثة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.وأصبح منتخب البرازيل الوحيد الذي سيشارك في كل نسخ بطولة كأس العالم الـ22 على مر التاريخ ".وحقق منتخب البرازيلي إنجازات كبيرة خلال مشاركاته في المونديال على مدار التاريخ، حيث يتصدر قائمة الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 مرات أعوام (1958، 1962، 1970، 1994، 2002).وجاء المنتخب البرازيلي وصيفا مرتين عقب خسارته النهائي عامي 1950 و1998، فيما حل ثالثا بكأس العالم مرتين عامي 1938 و1978، وجاء في المركز الرابع مرتين أيضا في نسختي 1974 و2014 ".ويعد منتخب البرازيل رابع منتخب يضمن تواجده فى مونديال 2022 بعد منتخبات: قطر (البلد المضيف)، وألمانيا والدنمارك ".كما تصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب التصفيات التي تضم 10 منتخبات برصيد 34 نقطة، بفارق 9 نقاط عن منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد منتخب كولومبيا في المركز الخامس برصيد 16 نقطة " .وحافظت البرازيل على سجلها خاليا من الهزائم في التصفيات وعززت تصدرها للترتيب بـ34 نقطة أحرزتها من 11 انتصارا وتعادل واحد فى 12 جولة، ولها مباراة مؤجلة "./انتهى2

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