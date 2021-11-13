مصر تتعادل أمام أنجولا وتتأهل للدور النهائي من تصفيات المونديال

2021/11/13 | 00:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتأهل منتخب مصر إلى الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بعد تعادله مع مضيفه أنجولا بنتيجة (2-2)، مساء الجمعة على ملعب "11 نوفمبر"، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لحساب المجموعة السادسة.تقدم منتخب أنجولا بهدف سجله اللاعب هيلدر كوستا في الدقيقة 26 وأضاف مبالا نزولا الهدف الثاني من ضربة جزاء لأصحاب الأرض (35).وانتفض الفراعنة بهدف لمحمد النني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم تعادل الفراعنة عن طريق أكرم توفيق (59).ونجح منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش في تأمين صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن منتخب الجابون، أقرب منافسيه قبل الجولة الأخيرة، التي تشهد مواجهة "تحصيل حاصل" بين المنتخبين.في المقابل، ارتفع رصيد أنجولا بقيادة المدرب البرتغالي بيدرو جونسفاليس، إلى 4 نقاط في المركز الأخير، خلف ليبيا التي تملك 6 نقاط بالمركز الثالث.

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