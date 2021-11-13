تقييد سفر العراقيين والسوريين إلى بيلاروس وقلق أمريكي من تدريبات روسية قرب خط الهجرة

2021/11/13 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭- ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ حظرت‭ ‬أنقرة‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬السوريين‭ ‬والعراقيين‭ ‬واليمنيين‭ ‬السفر‭ ‬من‭ ‬مطارات‭ ‬تركية‭ ‬إلى‭ ‬بيلاروس‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أزمة‭ ‬اللاجئين‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلد‭ ‬السوفياتي‭ ‬السابق‭ ‬وبولندا‭.‬ ويأتي‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬جولة‭ ‬عاجلة‭ ‬من‭ ‬الاتصالات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬مسؤولين‭ ‬بولنديين‭ ‬وأتراك‭ ‬وأوروبيين‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬تدفق‭ ‬الذين‭ ‬يحاولون‭ ‬الوصول‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬شرعي‭ ‬إلى‭ […]

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