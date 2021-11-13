الهجرة ..قضية أمن مغيّبة

2021/11/13 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام أعلن‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬انه‭ ‬بصدد‭ ‬معالجة‭ ‬مشكلة‭ ‬هجرة‭ ‬الشباب‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭ ‬بعد‭ ‬انفجار‭ ‬الأوضاع‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬بيلا‭ ‬روس‭ ‬وتبيّن‭ ‬انَّ‭ ‬أغلبية‭ ‬المهاجرين‭ ‬من‭ ‬الاكراد،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬اتخاذها‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬وفي‭ ‬بغداد‭ ‬أعلنت‭ ‬الخارجية‭ ‬انها‭ ‬تسجل‭ ‬أسماء‭ ‬الراغبين‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬بالعودة‭ ‬طوعاً‭ ‬من‭ ‬تلك‭ […]

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