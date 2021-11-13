قلادة الابداع من البزّاز الى الموسيقار الكبير فاروق هلال

2021/11/13 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي‭ – ‬الزمان‭ ‬ منح‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز،‭ ‬الموسيقار‭ ‬العراقي‭ ‬الكبير‭ ‬فاروق‭ ‬هلال،‭ ‬قلادة‭ ‬الابداع‭ ‬الذهبية‭ ‬المخصصة‭ ‬للعلماء‭ ‬والمفكرين‭ ‬وكبار‭ ‬الفنانين‭ ‬والادباء‭ ‬والصحفيين‭ ‬والرياضيين‭ ‬مع‭ ‬لقب‭ ‬فنان‭ ‬الاجيال،‭ ‬تقديرا‭ ‬لمنجزه‭ ‬الفني‭ ‬وعطائه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬نحو‭ ‬ستين‭ ‬عاما،‭ ‬عراقيا‭ ‬وعربيا‭.‬ وقدم‭ ‬فنان‭ ‬الاجيال‭ ‬فاروق‭ ‬هلال‭ ‬تقديره‭ ‬وشكره‭ ‬الى‭ ‬البزاز‭ ‬لرعايته،‭ […]

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