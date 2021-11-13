الإطار التنسيقي: لا تراجع عن مطلب العد والفرز اليدوي لكافة المحطات الإنتخابية

2021/11/13 | 00:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الاطار التنسيقي، اليوم السبت، عدم وجود اي نية للتراجع عن مطلب اعادة العد والفرز اليدوي لكافة محطات الاقتراع في عموم العراق.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، ابرز قوى الاطار التنسيقي، محمد الصيهود، لـ(بغداد اليوم)، إن "اصدار قرارات من الهيئة القضائية بخصوص الطعون المرفوعة لها من قبل مفوضية الانتخابات لا يحل أزمة التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وأضاف الصيهود، أن "المفوضية عملت على قبول طعون محددة لبعض المحطات ورفضت طعوناً اخرى، وهذا يزيد الشك لدى الاطراف السياسية وكذلك الشعبية، ولهذا لا تراجع عن مطلب اعادة العد والفرز اليدوي لكافة محطات الاقتراع في عموم العراق".

وأكد، أن "هذا المطلب سوف يبقى هو مطلب القوى السياسية والشعبية، وعلى المفوضية العمل على تنفيذه، لمنع حصول أزمات اخرى".

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