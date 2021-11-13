2021/11/13 | 00:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعد تحالف الفتح، اليوم السبت، التدخلات الخارجية بانها باتت واضحة لفرض نتائج الانتخابات المزورة على الشعب العراقي، داعيا رئاستي الجمهورية والوزراء النزول للشارع والاستماع لمطالب المتظاهرين.

وقال عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الديمقراطية تمثل غطاء خارجي للدولة ولكن في حقيقة الأمر فإن ارادة الشعب مسلوبة وما يتم فرضه على العراق هي الإرادات الخارجية".

وأضاف، أن "ان مسألة تزوير الانتخابات بتدخلات خارجية اصبحت واضحة من خلال الضغوطات التي تمارسها تلك الدول لفرض نتائج الانتخابات وآخرها كان قمع المتظاهرين وسقوط عدد من الضحايا".

ودعا الموسوي رئاسة الجمهورية والوزراء ومفوضية الانتخابات الى "النزول للشارع والاستماع لمطالب المتظاهرين والابتعاد عن لغة التجاهل وتهميش الشعب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: التدخلات الخارجية واضحة لفرض نتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: التدخلات الخارجية واضحة لفرض نتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).