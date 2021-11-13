شاهد بالفيديو.. شرطي مرور يصلح إشارة ضوئية.. وآخر ينظف الشارع!

2021/11/13 | 00:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ju72BM2LPgU

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