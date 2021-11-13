2021/11/13 | 00:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YHRJQOSu0P4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في كربلاء: غياب مفردات الحصة التموينية دفع التجار لرفع اسعار المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في كربلاء: غياب مفردات الحصة التموينية دفع التجار لرفع اسعار المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).