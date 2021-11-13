شرطي مرور يصلح إشارة ضوئية.. وآخر ينظف الشارع!

2021/11/13 | 01:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الفريق الفريجي يكرم اثنين من منتسبي مديرية مرور كركوك احدهما قام بأصلاح الاشارات المرورية والاخر قام بتنظيف المناطق القريبة من الإشارات المرورية ويقول لهم ” خدمة الناس شرف لنا ولكم ” ويقدم لهم الشكر والتقدير مع هدية رمزية

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