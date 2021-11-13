إنجلترا تضع قدما في المونديال بخماسية أمام ألبانيا

2021/11/13 | 01:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعبات المنتخب الإنجليزي في حكم المتأهل "نظريا" إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بفوزه على ضيفه المنتخب الألباني (5-0) مساء الجمعة، ضمن منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية. وأحرز خماسية منتخب الأسود الثلاثة، كل من هاري ماجواير بالدقيقة التاسعة وهاري كين "هاتريك" في الدقائق (18 و33 و45+1) وجوردان هندرسون (28). ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده في الصدارة إلى 23 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام المنتخب البولندي صاحب المركز الثاني.في المقابل، تبخرت آمال المنتخب الألباني في التأهل إلى ملحق التصفيات، بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة، وتبقى للمنتخب الإنجليزي مباراة واحدة أمام سان مارينو، يحتاج من خلالها لنقطة واحدة فقط لضمان التأهل مباشرة.

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