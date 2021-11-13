الشيوعي الطيب الاصيل ابو جمال وداعاً ..! - أمير أمين

2021/11/13 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أمير_أمين بعد معاناة وصراع مع المرض , ودع الحياة الصاخبة اليوم في مشيگان الامريكية , الشيوعي الطيب الاصيل والنصير المقدام والكادر المخلص لمباديء حزبه والمتفاني في سبيل قضايا شعبه ووطنه الذي يعيش بعيداً عنه في جسده لكن روحه الغضة تتلهف لسماع كل كلمة تتعلق بالعراق الذي ضحى من أجله الفقيد ابو جمال بكل ما يملك من قوة وإمكانية , رحل اليوم الرفيق النصير صاحب المعشر الجميل وهو إسم على مسمى ..جميل ميزي ذلك الانسان ......





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