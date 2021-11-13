2021/11/13 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : استضعف واستقوى 1 ـ ال ( س ) و ( التاء ) إذا أتتا في بداية الفعل يكون معناه الطلب .



( خرج ) عندما تكون ( استخرج ) اى يطلب إخراج شيء ، قال جل وعلا في قصة يوسف : ( فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ) ٌ (76) يوسف ).



(سقى ) تصبح طلب السقيا حين تقول : ( استسقى ) ، قال جل وعلا في قصة موسى : ( وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ ) ( ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فقه الاستضعاف - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فقه الاستضعاف - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).