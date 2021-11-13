تركيا.. حكم بالسجن على زوجة صلاح الدين ديميرتاش بسبب

2021/11/13 | 01:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم على زوجة سياسي كردي مسجون، بالسجن لمدة عامين ونصف في سجن تركي بسبب "خطأ مطبعي في تقرير طبي عن إجهاض"، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان.

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