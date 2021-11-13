2021/11/13 | 01:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة البيئة ، انتخاب العراق في عضوية لجنة بناء القدرات في اتفاق باريس ضمن فعاليات مؤتمر غلاسكو للتغيرات المناخية السادس والعشرين .وقال المخول بادارة وزارة البيئة ، رئيس الوفد المشارك في مؤتمر التغيرات المناخية المنعقد حاليا في غلاسكو جاسم الفلاحي ، ان " هذه المرة الاولى الذي ينتخب العراق بهكذا منصب في الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية" ، مشيرا خلال اختتام القمة ، الى اهمية دعم العراق في تنفيذ متطلبات وثيقة المساهمات الوطنية للتغيرات المناخية وتشجيع الانتقال إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة لاهميته الكبيرة ، كذلك اعداد ستراتيجية المناخ ، وتشجيع ادماج القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالعمل المناخي في العراق"./انتهى5

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