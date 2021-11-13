مصر تلحق بركب المتأهلين إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال والجزائر تقترب

2021/11/13 | 01:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحقت مصر بركب المتأهلين إلى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم، وقطعت الجزائر شوطاً نحو الدور الحاسم بعد فوزها السهل على جيبوتي، فيما تابع المغرب سلسلته المثالية في التصفيات بتحقيقه الفوز الخامس تواليا عندما تغلب على مضيفه السوداني.

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