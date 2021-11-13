منتخب مصر يتأهل رسمياً للمباراة الفاصلة للمونديال بعد التعادل مع أنغولا

2021/11/13 | 01:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تأهل المنتخب المصري بكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى المباراة الفاصلة لنهائيات كأس العالم 2022 ، بعد تعادله مع منتخب أنغولا 2 / 2 ، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم دون انتظار نتيجة مباراة المنتخب مع الغابون يوم الثلاثاء المقبل.ويتصدر منتخب مصر المجموعة بعد 5 جولات برصيد 11 نقطة ثم الغابون ثانياً بـ7 نقاط و ليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ثم أنغولا في المركز الرابع الاخير برصيد 4 نقاط .شهدت المباراة بداية قوية من جانب منتخب انغولا صاحب الأرض، من خلال الاندفاع الهجومى والضغط على لاعبى منتخب مصر استغلالا لعاملى الأرض والجمهور.وفي المقابل لجأ منتخب مصر لسياسة امتصاص حماس منتخب انغولا الذي ليس لديه ما يخسره بعدما انتهت آماله تماما فى التأهل للدور الثاني من التصفيات ".وفي الدقيقة 25 سجل هيندل كوشتا هدف التقدم لانغولا من تسديدة قوية سكنت مرمى محمد الشناوى بعدما تهيأت الكرة له داخل منطقة الجزاء ، وأضاف نزولا الهدف الثاني لانغولا في الدقيقة 35 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة على أكرم توفيق " .وفي الدقيقة 45 نجح محمد النني لاعب نادي ارسنال الانكليزي في تقليص الفارق وسجل هدفا من صناعة محمد صلاح، لينتهي الشوط الأول بتأخر مصر 2-1.وفى الدقيقة 57 من زمن المباراة سجل أكرم توفيق الهدف الثاني للمنتخب المصري من تسديدة قوية سكنت الشباك الانغولية، ليتعادل الفريقان 2-2 ولتنتهي المباراة بهذه النتيجة " ./انتهى2

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