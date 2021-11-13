2021/11/13 | 02:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WGvVolL6-6o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انقاذ ضابط جريح من الجيش العراقي بتوجيهات القائد العام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انقاذ ضابط جريح من الجيش العراقي بتوجيهات القائد العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).