مصادر إيرانية تعلن الإفراج عن 3.5 مليار دولار مجمدة في الخارج

2021/11/13 | 02:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت دولة 3.5 مليار دولار من الموارد المالية الإيرانية المجمدة، وفقا لتغريدة نشرها علي نادري، مدير وكالة أنباء "إرنا" الجمعة.

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