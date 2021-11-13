بريتني سبيرز تحتفل بالتحرر من وصاية والدها

2021/11/13 | 02:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم قاض، الجمعة، بإنتهاء الوصاية التي كانت قد فرضت على المغنية بريتني سبيرز، وفق تقرير نشرته شبكة "سي أن بي سي".

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