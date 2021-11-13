2021/11/13 | 03:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقادات دولية لقرارات البرهان

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