أسماء الرئيس الحسنى - ربيع نعيم مهدي

2021/11/13 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيع_نعيم_مهدي قد يكون أول المقال كُفر، كما يُقال، لكن الحال في بعض البلاد قد يكون أشد كفراً، فمنذ زمنٍ ليس ببعيد تتردد على المسامع ألقاب وصفات لأشخاصٍ حكموا عبيداً يحترفون التملق، كأنهم أدمنوا العبودية، وصار لسان حالهم (اللهم انا نعوذ بك من الحرية)..



وبصراحة لم تكن عندي نية للكتابة عن هذا الموضوع لانشغالي بمراجعة سلسلة من المقالات بهدف نشرها، لكن ظروف العمل أجبرتني على اجراء بحثٍ عن احد الطغاة (الراحلين ).ا ......





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