أوسع مقاومة جماهيرية للانقلاب - تاج السر عثمان

2021/11/13 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 كان متوقعا حسب تطورات الأحداث ومخطط الفلول ، وبعض قادة الحركات المسلحة مع اللجنة الأمنية ، وقوع الانقلاب العسكري الذي وقع صباح الاثنين 25 أكتوبر الذي اعلن البرهان في بيانه : حالة الطوارئ ، و حل مجلسي السيادة والوزراء ، واقالة ولاة الولايات ، ووكلاء الوزارات ، وإعادة التمكين في الخدمة المدنية وحتى الإعلان الأخير بتكوين مجلس السيادة من جانب واحد لتكريس الانقلاب العسكري، وخرق الوثيقة ......





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