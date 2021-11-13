هولندا تعلن عن تدابير صارمة لاحتواء كورونا

2021/11/13 | 03:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، عن إغلاق جزئي في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، يتوقف بموجبه عمل الحانات والمطاعم مبكرا، فيما تقام الفعاليات الرياضية بدون جمهور.وقالت هيئة الإذاعة الهولندية "إن.أو.إس" إن الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ مساء اليوم السبت في محاولة لوقف زيادة في حالات الإصابة بكوفيد -19 التي سجلت رقما قياسيا الخميس، وهذا هو أول إجراء من هذا القبيل في أوروبا الغربية منذ فصل الصيف.وبموجب الإغلاق، ستحث السلطات المواطنين على العمل من المنزل قدر الإمكان، ولن يُسمح للجماهير بحضور الأحداث الرياضية في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك مباريات كرة القدم، فيما ستبقى المدارس والمسارح ودور السينما مفتوحة.وزادت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بشكل سريع في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 17.5 مليون نسمة بعد رفع إجراءات التباعد الاجتماعي في أواخر سبتمبر، ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 16300 إصابة الخميس.

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