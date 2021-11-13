اتهام بانون المقرب من ترامب بـ

2021/11/13 | 04:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، توجيه تهمتين بـ"ازدراء الكونغرس" لستيف بانون، القريب من الرئيس السابق دونالد ترامب، لرفضه المشاركة في التحقيقات المتعلقة بالاعتداء على مبنى الكابيتول مطلع عام 2021.

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