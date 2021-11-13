2021/11/13 | 05:27 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تسبب مشجعون أنغولين في توقيف مباراة منتخب بلادهم ضد مصر في ثلاث مرات بعد اقتحامهم الملعب لالتقاط الصور مع نجم ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معجبو صلاح يوقفون مباراة مصر وأنغولا 3 مرات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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