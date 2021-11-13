معجبو صلاح يوقفون مباراة مصر وأنغولا 3 مرات

2021/11/13 | 05:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب مشجعون أنغولين في توقيف مباراة منتخب بلادهم ضد مصر في ثلاث مرات بعد اقتحامهم الملعب لالتقاط الصور مع نجم ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح.

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