"تصعيد كبير".. تعليق من واشنطن على مجلس السيادة الذي شكله البرهان في السودان

2021/11/13 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها العميق حيال الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، عبر تشكيل مجلس سيادي جديد برئاسته.

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