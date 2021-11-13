"كوب26".. سعي صيني سعودي لمنع أي اتفاق يعارض "الوقود الأحفوري"

2021/11/13 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى الصين والسعودية مع مجموعة من الدول، لمنع أن يتضمن أي اتفاق محتمل بشأن المناخ، "لغة تعارض" دعم الوقود الأحفوري، وفقا لمصدرين تحدثا لرويترز، على هامش المفاوضات الجارية في قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو باسكتلندا (كوب26).

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