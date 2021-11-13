مشكلة الفقيه الأناني - سامح عسكر

2021/11/13 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر لقد أكثرنا من مقولات "الطبع يغلب التطبع" و "خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام" على نحو إثبات مشكلة التكوين النفسي والسلوكي قبل التدين والاعتقاد، فالبشرية لم ترى في تاريخها طيفا أبيض للدين أبدا بشكل مطلق ومتصل، بل رأت في غالب أحوالها أن الدين كان وسيلة للقهر والابتزاز والظلم أكثر من كونه وسيلة للعدل والرحمة والإنصاف..ومن تلك الزاوية عمل المصلحون على تهذيب طباع الناس أولا قبل تهذيب رؤيتهم ......





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