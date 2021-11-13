فاوتشي: بيانات الجرعة الثالثة تشير إلى أنها أساسية لكل البالغين

2021/11/13 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير خبراء الأوبئة في الولايات المتحدة، الطبيب، أنتوني فاوتشي، إن تحليل "البيانات القادمة من إسرائيل تؤكد أن الجرعة الثالثة المعززة للقاحات كورونا مهمة لجميع البالغين".

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