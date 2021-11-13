الاتحاد الأوروبي يرى تقدما في حل أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس وبايدن يعرب عن قلقه

2021/11/13 | 07:47 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة عن "قلقه البالغ" بشأن أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروس.وقال لصحافيين قبل مغادرته لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المقر الرئاسي في كامب ديفيد "عبرنا عن قلقنا لروسيا (...) وبيلاروس".

ويتهم الغرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بتدبير التدفق المستمر للمهاجرين إلى الحدود مع بولندا، عضو الاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق الجمعة، أعربت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس عن اعتقادها أن حكومة لوكاشنكو "تمارس أنشطة مقلقة للغاية" علِق على أثرها مهاجرون على الحدود في بولندا.

وقالت هاريس خلال زيارة لباريس "أعتقد أن نظام لوكاشنكو يمارس أنشطة مقلقة للغاية"، مضيفة أن الولايات المتحدة "قلقة جداً" حيال الأزمة.



وتابعت "أنظار العالم مركزة على ما يحصل هناك".

الاتحاد الأوروبي يرى "تقدماً" في حل أزمة المهاجرين

أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة أنه يحقق تقدماً في التعامل مع أزمة الهجرة عند الحدود بين بيلاروس وبولندا بعدما حظرت تركيا على مواطني ثلاث دول في الشرق الأوسط التوجه إلى بيلاروس.

يأتي ذلك فيما توعدت بيلاروس بأنها "سترد بقسوة" على أي هجوم يستهدفها، منددة بنشر بولندا عدداً كبيراً من جنودها على الحدود بين البلدين في ذروة أزمة المهاجرين.

الجيش الروسي يعلن مقتل اثنين من مظلييه

ولقي عسكريان روسيان مصرعهما بطريق الخطأ الجمعة خلال تدريبات جوية بالاشتراك مع مينسك في غرب بيلاروس قرب الحدود البولندية، في خضم أزمة المهاجرين كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالات أنباء محلية، إن مظلات الجنديين لم تعمل بشكل صحيح "بسبب هبوب رياح قوية مفاجئة" أثناء قفزهما. وأضافت "رغم جهود الأطباء، قضى الجنديان الروسيان المتعاقدان مع الجيش متأثرين بجروحهما".

وينتمي القتيلان إلى مجموعة من 250 مظلياً شاركت الجمعة في تدريبات مشتركة مع الجيش البيلاروسي.

مهاجرون عالقون على الحدود

وهناك مئات المهاجرين معظمهم من أكراد الشرق الأوسط عالقون منذ أيام على الحدود بين البلدين وسط الصقيع فيما عبرت منظمة الصحة العالمية الجمعة عن "قلقها الشديد" لوضعهم.

وترفض بولندا السماح لهم بالعبور فيما يتهم الغرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بإحضارهم إلى البلاد من أجل ارسالهم إلى الحدود انتقاماً من العقوبات المفروضة على بلاده.

وقدر حرس الحدود البولندي عدد المهاجرين على الحدود بما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف فيما يصل المزيد يومياً.

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وقال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين في رسالة مصورة "يبدو أن جيراننا في الغرب، وخصوصاً بولندا (...) مستعدون لإشعال نزاع يرغبون في أن يجروا أوروبا اليه"، محذراً من أن "القوات المسلحة في بيلاروس مستعدة للرد بقسوة على أي هجوم".

تركيا تمنع سفر العراقيين والسوريين واليمنيين إلى بيلاروس

في أول خطوة لمنع مزيد من المهاجرين من الوصول، أعلنت تركيا الجمعة أنها حظرت على السوريين والعراقيين واليمنيين السفر من مطارات تركية إلى بيلاروس.

وأفادت هيئة الطيران المدني التركية في بيان "نظراً لمشكلة العبور غير القانوني عبر الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس، اتُّخذ قرار بأنه لن يُسمح لمواطني العراق وسوريا واليمن الراغبين بالسفر إلى بيلاروس من المطارات التركية بشراء تذاكر والصعود على متن الطائرات حتى إشعار آخر".

وأعلن نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس الجمعة أن جهود وقف تدفق المهاجرين الذين يحتشدون عند الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي تؤتي ثمارها.

وقال شيناس في مؤتمر صحافي في لبنان "الوضع بالمجمل هو أننا نشهد تقدماً على كل الجبهات" مضيفاً أنه سيسافر إلى العراق وتركيا قريباً.

من جهتها قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن المحادثات مستمرة مع شركات الطيران والدول الواقعة على مسار الهجرة، وإن الحظر التركي يظهر أننا "حققنا بعض النجاح".

ودعت فرنسا روسيا إلى التدخل لدى بيلاروس لوقف تدفق المهاجرين من هذا البلد.



وشجع وزيرا الخارجية والقوات المسلحة الفرنسيان جان-إيف لودريان وفلورنس بارلي خلال لقاء في باريس مع نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو "روسيا على استخدام روابطها الوثيقة مع بيلاروس لضمان وقف ذلك" بحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية.

إعادة المهاجرين العراقيين

وأعلن الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة أن العراق يعمل على إعادة المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم من بيلاروس، مؤكداً أنه على استعداد تام لـ"توفير استجابة عاجلة لكل من يريد العودة الطوعية".

وسط تقارير هذا الأسبوع عن رحلات إضافية من تركيا والشرق الأوسط تنقل مهاجرين إلى مينسك، تطالب الدول الغربية لوكاشنكو وحليفته الرئيسية روسيا باتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة.

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