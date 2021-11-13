كلينت إيستوود يستقر في المكسيك 

2021/11/13 | 08:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطول الأعمار أو تقصر تبعاً لأقدارها، في الحالتين تمنح الحياة أصحابها فرصة ثمينة ووحيدة لعيشها.قد يهدرها البعض ويغادرونها دونما أثر، أو يعثر القلة على هدف ما يستحق العيش لأجله، سيتحول مع مرور الوقت إلى شغفٍ يمنح صاحبه موهبة التقاط حبال الحياة والتشبث بها لأطول وقت ممكن.

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