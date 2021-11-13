2021/11/13 | 08:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أعلنت السلطات اليابانية أمس عن اكتشاف بؤرة جديدة لتفشي انفلونزا الطيور في محافظة كاغوشيما الواقعة في جنوب غرب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الاختبارات الجينية التي تم إجراؤها على العديد من الطيور النافقة في محافظة كاغوشيما، أظهرت وجود سلالة "H5" من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى.

وتعتزم السلطات اليابانية إعدام نحو 40 ألف طائر في مزرعة بمحافظة كاغوشيما، كما منعت نقل الدجاج والبيض داخل منطقة قطرها ثلاثة كيلومترات حول المزرعة، حيث تم العثور على بؤر للمرض.

ويعد هذا ثاني تفشي لفيروس أنفلونزا الطيور في اليابان خلال هذا الموسم، حيث تم اكتشاف الفيروس في وقت سابق في محافظة أكيتا، وبذلك سيصل مجموع الطيور التي ستتخلص منها السلطات اليابانية إلى 143 ألفا.

المصدر: روسيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعدام نحو 40 ألف دجاجة في اليابان بسبب إنفلاونزا الطيور) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعدام نحو 40 ألف دجاجة في اليابان بسبب إنفلاونزا الطيور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).