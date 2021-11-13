2021/11/13 | 08:20 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاول مرة.. انتخاب العراق عضوا بلجنة بناء القدرات ضمن اتفاق باريس للمناخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/13 | 08:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاول مرة.. انتخاب العراق عضوا بلجنة بناء القدرات ضمن اتفاق باريس للمناخ) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاول مرة.. انتخاب العراق عضوا بلجنة بناء القدرات ضمن اتفاق باريس للمناخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).