مصرع رجل أعمال سافر إلى الفضاء قبل شهر في حادث تحطم طائرة

2021/11/13 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سافر دي فريس إلى الفضاء مع الممثل الكندي ويليام شاتنر، على متن مركبة تابعة لشركة بلو أوريجن، المملوكة من قبل الملياردير الشهير جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون.

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