اول تعليق رئاسي اميركي بشأن ازمة المهاجرين في بيلاروسيا

2021/11/13 | 08:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن، السبت، عن قلقه بشأن ازمة المهاجرين والوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وذكر بايدن لصحفيين في البيت الأبيض قبل مغادرته لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المقر الرئاسي في كامب ديفيد، انه "عبرنا عن قلقنا لروسيا وبيلاروسيا".

واضاف، انه "أوضحنا كذلك أن ذلك الوضع يعتبر مشكلة بالنسبة لنا".

وكانت كامالا هاريس، نائبة بايدن قد قالت في وقت سابق خلال زيارتها لفرنسا إنهم يتابعون عن كثب وبقلق بالغ أزمة المهاجرين تلك.

وكان العديد من طالبي اللجوء حاولوا، الاثنين، عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، في حين يتجمع في المنطقة اكثر من 4 الاف شخص.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بتنسيق وصول موجة المهاجرين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.

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