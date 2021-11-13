2021/11/13 | 09:02 - المصدر: عين العراق

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السبت 13 نوفمبر 2021 | 08:58 صباحاً | عدد القراءات : 6

الحشد الشعبي يطلق عملية امنية في قاطع عمليات ديالى

انطلقت صباح اليوم السبت قوات الحشد الشعبي بعملية امنية ضمن قاطع عمليات ديالى بمشاركة مفارز مكافحة المتفجرات

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