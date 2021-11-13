الجيش والحشد يلاحقان داعش بعملية مشتركة في جبال حمرين

2021/11/13 | 09:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفذت قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والجيش، اليوم السبت، عملية أمنية من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة في سلسة جبال حمرين بديالى لملاحقة فلول […]

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