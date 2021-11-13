2021/11/13 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليانا_خوري باتريك مارتِنترجمة خاصة بـ"الاتحاد": ليانا خوريمع زحف قمة المناخ العالمية إلى نهايتها البائسة في غلاسكو، اسكتلندا، فشلت القوى الرأسمالية الكبرى، البنوك والشركات التي تتخذ القرارات في السياسة المحلية والعالمية إلى حد كبير، في جهودها لاستغلال القمة لإظهار مظهر من مظاهر "التقدم" في حلّ حالة الطوارئ المناخية العالمية.لم تتمكن القوى المتنافسة من التوصل إلى أي اتفاق مهم، حتى بشأن نوع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفاسدون بيئيًا وأخلاقيًّا يديرون وينظّرون في قمة المناخ العالميّة - ليانا خوري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفاسدون بيئيًا وأخلاقيًّا يديرون وينظّرون في قمة المناخ العالميّة - ليانا خوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).