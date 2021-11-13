الماركسية هي الوريث الشرعي لخير ما أبدعته الإنسانية - خليل اندراوس

2021/11/13 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس الماركسية هي الوريث الشرعي لخير ما أبدعته الانسانية في القرن التاسع عشر: الفلسفة الألمانية، والاقتصاد السياسي الانجليزي، والاشتراكية الطوباوية الفرنسية هذه مصادر الماركسية الثلاثة، الفلسفة الماركسية هي المادية.الخطوة الأولى في هذا الاتجاه كانت في أوائل سنة 1846 في تكوين لجنة المراسلات الشيوعية في بروكسل.



في 22 حزيران عام 1846 في رسالة لجنة بروكسل إلى لجنة المراسلات الشيوعية في لند ......





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